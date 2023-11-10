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Эксперт: Недоступная ипотека на «вторичку» уменьшит объем ипотечного портфеля Татарстана
Портфель ипотечных кредитов в Татарстане на 1 октября достиг 539,7 млрд рублей, приводит данные Центральный банк РФ. Еще в начале года долг за ипотеку татарстанцев был около 422,4 млрд. К октябрю он вырос на 28% и на 37% – в сравнении с десятью месяцами 2022 года.
«С учетом того, что ипотека на вторичном рынке стала практически недоступной, я думаю, что этот объем будет падать, причем существенно», – прокомментировал ситуацию управляющий партнер агентства «БЕСТ-недвижимость Казань» Андрей Савельев.
Собеседник «Татар-информа» также подчеркнул, что объем ипотечного портфеля напрямую связан с ростом цен: чем выше цены на квартиры, тем он больше. По его словам, стоимость недвижимости на вторичном рынке в лучшем случае останется прежней, либо и вовсе упадет.
О том, чем обусловлен рост спроса на ипотечное кредитование в Татарстане, как обстоят дела на рынке после повышения ключевой ставки Центробанком, читайте в материале «Четверть века в ипотеку: как цены на жилье загнали татарстанцев в долги на 500 млрд».
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