Эксперт не увидел угрозы банкротства малых туркомпаний из-за ситуации на Ближнем Востоке

Предпосылок для банкротства небольших российских туркомпаний на фоне ближневосточного кризиса сейчас нет. Такое мнение журналистам высказал член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор «Space Travel» Артур Мурадян в кулуарах Конгресса турагентов. Его слова приводит «ТАСС».

Туристический рынок заметно изменился после пандемии: туроператоры больше не работают строго в одном направлении и стараются предлагать разные направления одновременно. Такая диверсификация позволяет компаниям балансировать риски и снижает вероятность банкротств небольших игроков.

При этом Мурадян отметил, что отрасль уже понесла экономические и финансовые потери. По его словам, дополнительные расходы, связанные с текущей ситуацией, ложатся в основном на туроператоров.

Ранее эксперт также говорил, что совокупные убытки российских туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей к концу этой недели.