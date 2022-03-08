Директор спортшколы: «Не участвуем в „Евровидении“, и слава Богу, все эти фрики ушли»

Директор спортивной школы «Савиново», президент Казанской футбольной любительской лиги Алексей Шуваров в разговоре с «Татар-информом» поделился мнением относительно санкций, с которыми столкнулись россияне, а также дал приблизительный прогноз относительно того, когда завершится экономический кризис.

«Больше всему я рад запрету выступать на „Евровидении“. И слава Богу, все эти фрики ушли, — прокомментировал санкции в области культуры собеседник агентства. — У нас есть „Созвездие — Йолдызлык“, в котором и дети участвуют. Мы живем на татарской земле, богатой талантами, на это приятно смотреть. Общество наше должно быть здоровое, с ценностями».

По мнению спортивного функционера, европейские страны также столкнутся с рядом трудностей из-за санкций.

«Рано или поздно все это закончится. Европейские страны тоже посчитают свои убытки, а считают они очень хорошо! Буквально полгода — максимум год. Adidas, IKEA, Mersedes и другие крупные ритейлеры. У нас страна богатая, мы постоянно покупали у них всю эту продукцию. А летать Великобритании приходится летать через Камчатку в Китай. Это же немыслимо дорого. Пробки скопились, это влияет на топливо. Брызги и в нашу сторону летят. Многое дорожает. А что — раньше не дорожало? Правительство тоже предпринимает экономические шаги, чтобы мягче для населения это все происходило. Что касается ресторанов быстрого питания, необходимо заменять своей продукцией либо усиливать товарооборот с Китаем. Со всем мы справимся», — уверен Алексей Шуваров.

Затронув вопрос спортивных санкций, эксперт заметил, что российским спортсменам даже при упавшей мотивации стоит не останавливаться на достигнутом, а продолжать тренироваться, играть на первенствах города, поддерживать друг друга. «Нашу страну всегда сплачивали сложные времена, я думаю, что нынешнее время не станет исключением», — заявил Шуваров.