На строительном чемпионате в Казани эксперты назвали способы утолить кадровый голод

В России наблюдается существенный дефицит дипломированных специалистов в строительной сфере, на сегодняшний день кадровый голод – это один из самых существенных вызовов отрасли, заявили эксперты на пленарной сессии на II Международном строительном чемпионате, который проходит в Казани. Всего в строительной отрасли России не хватает свыше 100 тыс. человек с высшим образованием, уточнил ректор Московского государственного строительного университета Павел Акимов.

В сложившихся условиях следует обратить внимание на иностранную рабочую силу, отметил президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков. «Выстраивать долгосрочные отношения с иностранной рабочей силой – крайне необходимо. Кроме того, укрепление национальной валюты делает рынок России более привлекательным», – подчеркнул он.

Глушков отметил, что сейчас рынок иностранных рабочих является чуть ли не единственной возможностью решить проблему кадрового голода. «Россия, несмотря на все вызовы, обладает уникально низким процентом безработицы и надеяться, что стройка сможет перетащить ресурс других отраслей не следует», – пояснил эксперт.

Помимо непосредственно рабочих кадров, страна нуждается в специалистах высшей квалификации, которые будут заниматься научной деятельностью, заявил генеральный директор научно-исследовательского центра «Строительство» Виталий Крючков. «Давайте научимся учить тех, кто будет учить и тех, кто будет заниматься наукой. У нас диссертационный совет испытывает серьезный дефицит и мотивации заниматься наукой пока недостаточно», – сказал он.

Крючков также предложил сократить время между разработкой новых материалов или технологий и их внедрением в повседневную работу. «Самое главное – обеспечить возможность не только быстрой разработки, но и сокращения времени между ней и внедрением тех идей, которыми всегда была богата Россия. У нас много “Кулибиных”, которые зачастую предлагают то, что в итоге остается на бумаге, а в остальном мире успешно реализуется», – заключил спикер.