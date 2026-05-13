Эксперт назвала условия для выхода на пенсию в 2026 году

Право на пенсию по старости в 2026 году есть у женщин в возрасте 59 лет и мужчин в возрасте 64 лет, которые имеют минимум 15 лет официального стажа и не менее 30 пенсионных баллов, сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

Эксперт пояснила, что для назначения страховой пенсии по старости необходимо одновременное соблюдение трех условий. Во-первых, достижение общеустановленного пенсионного возраста (для мужчин – 64 года, для женщин – 59 лет). Во-вторых, наличие рабочего стажа не менее 15 лет. В 2026 году было снято ограничение на учет периода ухода за детьми в трудовой стаж: время ухода за каждым ребенком до полутора лет теперь засчитывается полностью, а при рождении двойни или большего числа детей эти сроки суммируются.

В-третьих, необходимый индивидуальный пенсионный коэффициент – 30 баллов. Стоимость одного пенсионного балла в 2026 году составляет 156,76 рубля, он используется для расчета размера пенсии, резюмировала Подольская.