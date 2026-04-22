Эксперт назвала три фактора, которые помогают Татарстану удержаться в топ-5 по ипотеке

Татарстан стабильно входит в топ-5 регионов России по объемам выдачи ипотеки. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель ипотечного отдела компании «Флэт» Екатерина Булатова.

По словам эксперта, республика удерживает лидерство благодаря трем факторам: большим объемам жилищного строительства (более 3 млн кв. м в год), притоку покупателей из соседних регионов Поволжья и активному развитию ИЖС.

«Если посмотреть на долю ИЖС в 2024 году, она была аномально высокой (35,2%), а сейчас стабилизировалась около 20%. Люди активно переезжают «на землю», и банки подхватили этот тренд, предлагая специальные программы на строительство домов», – пояснила она.

При этом зависимость рынка от государственных программ остается критически высокой. После отмены массовой льготной ипотеки продажи новостроек держатся на семейной и IT-ипотеке. Без них продажи новостроек могли бы упасть в разы, так как рыночные ставки при нынешней ключевой ставке ЦБ РФ остаются «заградительными» для большинства.

«Что касается высокого ипотечного портфеля Татарстана, основную массу в нем составляют кредиты, выданные в 2020–2023. Тогда ставки были низкими, а спрос – ажиотажным. Эти долги люди будут гасить еще 15–20 лет», – отметила эксперт.

Говоря о рисках перегрева рынка, Булатова признала, что они существуют. Средний ипотечный чек в Татарстане вырос с 1,8 млн рублей в 2019 году до 4,18 млн в 2026-м. Однако, по словам Булатовой, действия Центробанка помогают сдерживать ситуацию.

«Перегрев – это когда цены на жилье растут намного быстрее, чем зарплаты, а люди берут кредиты, которые не могут вернуть. Риск есть. Цены на жилье в Казани «кусаются» даже по сравнению с миллионниками-соседями. ЦБ РФ сильно ужесточил правила. Сейчас получить ипотеку с низким первоначальным взносом или высокой долговой нагрузкой практически невозможно. Это «охлаждает» рынок и не дает пузырю лопнуть», – заключила руководитель ипотечного отдела компании «Флэт».

