Эксперт назвала самые перспективные направления для выбора профессии

Выпускникам, которые интересуются медициной, стоит обратить внимание на биоинформатику и генную инженерию, а увлекающимся техникой – на управление беспилотными системами в агросекторе или промышленную робототехнику. Об этом сообщила HR-эксперт Алла Земщева, передает РИА Новости.

По её словам, именно в этих сферах уже сейчас наблюдается колоссальный дефицит кадров, который через пять лет может стать критическим.

Эксперт отметила, что второй беспроигрышный вектор – профессии, требующие эмпатии и эмоционального интеллекта, где искусственный интеллект пока бессилен. Клинические психологи, специалисты по реабилитации, педагоги для детей с особенностями развития и гериатры будут востребованы всегда.

Земщева также подчеркнула, что концепция «одна карьера на всю жизнь» окончательно устарела. Современным выпускникам, вероятно, придётся менять сферу деятельности пять-семь раз за жизнь, поэтому ключевыми конкурентными преимуществами станут способность быстро переучиваться и адаптивность.