Эксперт назвала рассрочки потенциальной проблемой рынка жилья в 2026 году

Одной из значимых проблем для рынка недвижимости в 2026 году могут стать программы рассрочек, которые подходят к завершению. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась член Гильдии риелторов РТ, руководитель агентства «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

«Дольщики должны будут либо рассчитаться полностью, либо перейти на рыночную ипотеку. Если ставка по рефинансированию не снизится до уровня, позволяющего оформить ипотеку не выше 16%, это приведет к массовым невозвратам, и такие квартиры снова появятся на рынке», – отметила она.

Рассрочка от застройщика – это способ оплаты квартиры частями напрямую девелоперу. В отличие от ипотеки, здесь не участвует банк: застройщик не выдает кредит, но по закону может разбить стоимость жилья на несколько этапов платежей.

Напомним, средневзвешенная ставка по ипотеке в декабре минувшего года, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), составляла 21,2% годовых. В начале 2025 года кредиты обходились значительно дороже – в среднем 29,3% на вторичном рынке и 28,9% на первичном.

Ключевая ставка регулятора в декабре опустилась до 16% после пяти последовательных снижений в течение года.

