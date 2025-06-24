Эксперт назвала пять распространенных ошибок при выборе профессии

HR – эксперт Екатерина Болотова в беседе с «RT» рассказала о самых распространённых ошибках, которые совершают подростки и их родители при выборе будущей профессии.

Первая ошибка, по словам эксперта, связана с тем, что решение за подростка принимают взрослые.

«Неправильно, когда подросток оказывается в ситуации, где финальное решение принимают взрослые — на основе собственного опыта или представлений о "надёжности". Однако решение о профессии должно быть совместным. Вместо давления родителям стоит вести диалог с ребёнком. Важно обсудить его интересы, пройти вместе профориентационные тесты, рассмотреть несколько направлений. Задача родителя — не диктовать, а помогать разобраться», — посоветовала Болотова.

Вторая ошибка касается выбора профессии исключительно из материальных соображений, без учёта личных интересов и склонностей.

«Иногда подростки рассуждают в таком ключе: "Мне всё равно, кем быть, лишь бы платили хорошо, потому что я хочу съехать и свободы, хочу заработать на машину/гаджеты и прочее". Нужно обсуждать с ребёнком не только доход, но и суть профессии: чем конкретно занимается специалист, какие навыки требуются, насколько работа подходит по характеру. Доход — значимый фактор, но не единственный», — пояснила она.

Третья ошибка — следование за модой или выбор направления «за компанию».

«Например, "модными" профессиями сейчас считаются дизайнер, блогер или специалист в IT. Но "модная" профессия не означает, что она подходит всем. Родителям в данной ситуации стоит обсудить с ребёнком его выбор, чтобы убедиться, что он действительно сам пришёл к выбору интересной специальности, а не руководствуясь современным тенденциям», — отметила координатор.

Четвёртой проблемой эксперт считает искаженную самооценку подростков.

«Проблемой может быть и то, что подросток либо недооценивает свои способности, считая, что не справится со сложными задачами, либо переоценивает и ставит заведомо недостижимые цели. Главное — формировать установку на движение и пробы и не оценивать результат как успех или неудачу», — подчеркнула Болотова.

Пятая ошибка заключается в том, что многие школьники воспринимают выбор профессии как окончательное решение, что вызывает стресс и страх ошибки.

«Родителям в этом случае важно объяснить школьнику: современная карьера — это не один маршрут, а сеть возможных треков. Возможность менять направление, получать дополнительное образование, переходить в смежные сферы — это норма XXI века. Куда важнее научиться учиться и адаптироваться», — заключила она.

Содействие занятости населения соответствует целям национального проекта «Кадры».

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов называл одним из важнейших факторов развития экономики обеспечение квалифицированными кадрами.

«Решение данной задачи должно быть системным, охватывая все ключевые компоненты. Начинать работу необходимо со школьной скамьи», – подчеркнул Минниханов.