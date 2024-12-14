Эксперт назвала причины сверхсмертности мужчин трудоспособного возраста в России

Названы четыре причины повышенной смертности в трудоспособном возрасте, типичные для мужчин. В интервью «Татарстан-24» их перечислила заведующая кафедрой медицинской демографии Регионального медицинского исследовательского института ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр» Чулпан Ильдарханова.

Она отметила, что в целом в мире «у старости исключительно женское лицо». Только в России пожилых женщин на 14 млн больше, чем мужчин. И в среднем они живут на пять лет дольше.

В то же время именно в России отмечается сверхсмертность мужчин трудоспособного возраста. Как правило, к этому приводят четыре основных причины: мужчины в пять раз чаще страдают болезнями системы кровообращения, смертность от внешних причин выше в семь раз, от новообразований и болезней органов пищеварения, в том числе цирроза печени, — в два раза.

«Чаще всего по причинам, связанным с употреблением алкоголя, умирают мужчины трудоспособного возраста — в 6 раз чаще, чем женщины. До 30% мужской летальности по алкоголь-ассоциированным причинам», — подчеркнула Ильдарханова.

Она подчеркнула, что мужская смертность неизбежно влечет ряд других социальных проблем, таких как вдовство и сиротство, одиночество и бедность среди пожилых людей и ряд других, и напомнила, что названные причины являются устраняемыми. То есть на них, как правило, можно повлиять.

Мужчины чаще не соответствуют формуле здорового образа жизни, разработанной Всемирной организацией здравоохранения: больше курят и употребляют алкоголь, едят недостаточное количество овощей и фруктов, меньше проявляют физическую активность, не следят за потреблением соли.

«Мужчины чаще имеют более питательный рацион с меньшей долей фруктов и овощей и большим содержанием холестерина, что подвергает их повышенным рискам болезней сердца, инсульта, диабета и рака», — сказала эксперт.