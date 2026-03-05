Эксперт назвала неудачные подарки для коллег к 8 Марта

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При выборе подарков к 8 Марта для коллег стоит избегать вещей, которые могут быть восприняты как намек на возраст или внешность. Об этом в беседе с «RT» рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.

По ее словам, к категории повышенного риска относятся антивозрастная косметика и парфюм. Она пояснила, что угадать с брендом, ароматом или оттенком практически невозможно, а неудачный выбор может быть расценен как намек на то, что коллеге стоит что-то изменить во внешности или тщательнее за собой ухаживать.

Эксперт подчеркнула, что особенно неуместны кремы от морщин и средства для волос, поскольку такие подарки вряд ли создадут праздничное настроение.

Не лучшим вариантом, отметила Бухвалова, станут и предметы, связанные с домашним бытом. По ее мнению, кастрюли, сковородки, наборы полотенец и тем более средства для мытья посуды будут странно выглядеть в офисной обстановке. Даже если женщина любит готовить, подобный подарок, по ее словам, отсылает к «домашнему» статусу, а не к профессиональным качествам. Кроме того, она добавила, что не всем захочется нести тяжелую кухонную утварь домой после рабочего дня.

Эксперт также рекомендовала отказаться от сувенирной продукции с символикой компании. Блокноты, ручки и ежедневники с логотипом подходят для рабочих будней, однако в качестве подарка к 8 Марта выглядят формально.

В качестве альтернативы Бухвалова посоветовала выбирать нейтральные и универсальные варианты – цветы, качественный чай или кофе в красивой упаковке, а также сертификаты в книжный или косметический магазин.