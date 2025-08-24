Эксперт назвала ключевые критерии выбора полезного шоколада

При выборе полезного шоколада важно обращать внимание на три ключевых компонента – какао-продукты, подсластители и добавки. Об этом рассказала шоколатье и технолог кондитерского производства, преподаватель Колледжа РОСБИОТЕХ Инга Беляева, ее слова приводит «Газета.Ru».

Главным показателем качества, как заявила Беляева, является наличие в составе какао-масла, а не его заменителей, таких как пальмовое масло. Чем выше процент содержания какао (от 70%), тем больше в продукте антиоксидантов, магния и железа.

Она отметила, что лецитин (обычно соевый), применяемый как эмульгатор, безопасен, однако его избыточное количество может говорить о низкой доле какао в продукте. Также эксперт подчеркнула, что чем ближе сахар к началу списка ингредиентов, тем больше его содержится в плитке.

При этом альтернативные подсластители – тростниковый сахар, стевия или сироп агавы – не всегда столь полезны, как принято считать.

Беляева подчеркнула, что следует избегать шоколадных изделий с гидрожирами и искусственными ароматизаторами, а также выбирать продукты с маркировками «organic» или «bean-to-bar», которые указывают на строгий контроль качества. Оптимальным вариантом специалист назвала темный шоколад с минимальным составом: какао, какао-масло и сахар.