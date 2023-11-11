Эксперт назвала категории татарстанцев, которым не стоит тянуть с ипотекой

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Семьям с тремя и более детьми, а также тем, кому срочно нужно продать собственную недвижимость, не стоит оттягивать сделки до 2024 года. Об этом заявила эксперт в сфере недвижимости Анастасия Гизатова.

Специалист отметила, что для многодетных сейчас действуют льготные программы, которые позволят сэкономить на покупке квадратных метров. Это в том числе семейная ипотека, материнский капитал. «Если у вас трое или более детей, вы можете воспользоваться выплатой в 450 тысяч рублей на уменьшение своего ипотечного кредита. То есть образно миллион вам государство уже подарило. Cтавка по семейной ипотеке, я считаю, беспрецедентная», — подчеркнула она в интервью «Татарстан-24».

Гизатова допускает, что в 2024 году программу семейной ипотеки могут свернуть либо изменить условия, к примеру увеличив первоначальный взнос до 30% годовых. До конца же 2023 года условия не изменятся, чем стоит воспользоваться семьям, подпадающим под условия программы.

Кроме того, не стоит откладывать покупку квартиры в новостройке — в будущем году условия по таким ипотекам могут ухудшиться.

В то же время некоторым категориям татарстанцев стоило бы повременить с оформлением кредита на жилье. «Если, допустим, вы молодая семья, не семья с тремя детьми, у вас есть миллион, и вы хотите сразу купить и сразу заехать, я бы вас отговорила, потому что будут очень высокие ставки. Кому-то стоит подождать, подкопить и разместить деньги на депозите, потому что очень хорошие условия», — уточнила эксперт.