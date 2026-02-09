Эксперт назвала категории россиян с правом на льготные лекарства

Льготные лекарства в 2026 году положены гражданам, включённым в соответствующий федеральный регистр. К этой категории относятся инвалиды, ветераны, ликвидаторы последствий радиационных катастроф, а также пенсионеры, страдающие хроническими заболеваниями. Об этом в беседе с RT рассказала эксперт Агентства стратегических инициатив, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

По её словам, ключевым условием является официальное оформление льготного статуса и сохранение набора социальных услуг, который включает право на бесплатные или субсидируемые препараты. Льготные лекарства выдаются в аптеках-участниках программы по рецепту, выписанному врачом государственной или муниципальной поликлиники, из утверждённого Минздравом перечня.

Епифанова обратила внимание на необходимость заранее уточнять, входит ли требуемый препарат в перечень жизненно необходимых лекарств, обеспечение которыми является приоритетным. Она также отметила, что с начала 2026 года Минздрав упростил процедуру продления рецептов для пациентов с хроническими заболеваниями, что позволяет своевременно переоформлять документы при необходимости.