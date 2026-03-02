news_header_top
Общество 2 марта 2026 09:16

Эксперт назвала категории работников, имеющих право отказаться от командировки

Существуют категории работников, которых нельзя направлять в служебные командировки. В первую очередь это беременные женщины, несовершеннолетние сотрудники и люди с инвалидностью, если медицинские рекомендации запрещают им такие нагрузки. Об этом в беседе с «RT» напомнила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Она пояснила, что есть и те, кто вправе отказаться от командировки на законных основаниях. К таким категориям относятся матери детей до трех лет, одинокие родители с детьми до 14 лет, а также сотрудники, которые ухаживают за больными родственниками при наличии медицинских показаний.

По словам эксперта, любой работник может отказаться от поездки, если задание не предусмотрено его трудовым договором. В частности, если в документе указано, что работа не связана с разъездами, либо если поручение не входит в круг обязанностей сотрудника, отказ будет правомерным.

Санина подчеркнула, что командировки являются обычной частью рабочей практики, однако и у работодателя, и у сотрудника есть четко определенные права и обязанности, о которых важно знать заранее.

