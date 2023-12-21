Эксперт назвала 5 способов быстрее расплатиться с ипотекой

Один из способов погасить ипотеку быстрее – каждый раз в дату платежа вносить дополнительный платеж. Его размер человек выбирает сам, главное – выбрать при внесении средств сокращение срока выплат, а не снижение суммы платежа. Об этом заявила главный эксперт «Академии личных финансов» Татьяна Волкова, пишет газета «Известия». Она добавила, что один такой дополнительный платеж в месяц может сократить вам срок на 10 месяцев платежей.

Второй способ – пользуйтесь всеми возможными вычетами по налогам, которые вам доступны: на покупку квартиры, на уплаченные проценты. Полученными вычетами гасите ипотеку, выбирая взамен уменьшение срока ипотеки, а не снижение суммы платежа.

Еще один способ – инвестировать деньги. По словам эксперта, если вкладывать хотя бы 3-10% от своего дохода в инструменты с доходностью выше, чем по банковским депозитам, то в какой-то момент у вас появится значительная сумма. Этими накоплениями также можно покрыть ипотечный кредит.

Следующий вариант – грамотная экономия: использование кешбэка, покупки вещей со скидкой. Определенные «плоды» даст и планирование расходов. Такие методы экономии, по словам Волковой, могут сохранить до 30% бюджета.

Способ №5 – это увеличение дохода. Регулярно думайте над тем, как зарабатывать больше, просчитывайте разные варианты, рекомендует Волкова.