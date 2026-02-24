Эксперт назвал знаком надежды приглашение российских спортсменов на закрытие Олимпиады

Фото: alpfederation.ru

Церемония закрытия Зимних Олимпийских игр 2026 года прошла в Вероне. Для российских болельщиков главным событием стало выступление Никиты Филиппова, который завоевал историческое серебро в ски-альпинизме. Политический обозреватель «Российской газеты», почетный президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов в разговоре с «Радио 1» отметил, что для многих Филиппов до старта турнира оставался темной лошадкой.

Он подчеркнул, что речь идет о первой в истории Олимпийских игр медали в ски-альпинизме, поэтому спортсмен уже вошел в историю, и это, по его мнению, важно для страны.

Долгополов также заявил, что, несмотря на сложные условия отбора и отстранение ряда сильных спортсменов, само участие российской команды стало серьезным шагом вперед. По его словам, сборную не ждали с распростертыми объятиями, однако спортсмены выступили на пределе своих возможностей. Он считает, что главное – не медальный результат, а сам факт возвращения и напоминание о себе.

Обозреватель сравнил команду с передовым отрядом, который высадился на чужом берегу, и добавил, что приглашение российских спортсменов на парад закрытия дает надежду на то, что в будущем они смогут выступать как полноправные члены олимпийского движения – под своим флагом, в национальной форме и с гимном.

Эксперт также выразил мнение, что сборная могла рассчитывать как минимум еще на две награды. В частности, в биатлоне Савелий Коростелев претендовал на бронзу, однако спортсмен из Франции, занявший третье место, допустил нарушение правил. Протест российской стороны был отклонен.