Участие военнослужащих КНДР в параде на Красной площади стало значимой исторической вехой в развитии взаимоотношений между двумя странами, заявил ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Расчет военных КНДР впервые прошел 9 мая 2026 года по брусчатке Красной площади на параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Степанов отметил, что это значимый исторический и политический символ. Он напомнил, что КНДР является союзником России и на практике помогала освобождать российскую землю в Курской области. По его словам, это действительно значимая веха не только в истории двусторонних отношений, но и в укреплении региональной безопасности.

Эксперт подчеркнул, что военнослужащие из КНДР плечом к плечу с российскими военными не просто защищали Россию, а боролись за общее будущее – будущее без нацизма и без террористических прокси-натовских структур.

Степанов также отметил, что участие бойцов из КНДР в параде Победы внесло существенный вклад в развитие перспективного двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Он добавил, что совокупные возможности Москвы, Пхеньяна и Пекина сегодня обеспечивают глобальный паритет и сдерживание третьей мировой войны, которая во многом инициируется по линии коллективного Запада.