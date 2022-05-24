Эксперт назвал топ-3 инструмента для инвестирования бизнесу

В нестабильной экономической ситуации перед многими гражданами и бизнесами встает вопрос сохранения финансов (денег). В этой статье рассмотрим инструменты для бизнеса, которые помогут инвестировать сбережения с минимальными рисками.

Вклады в рублях и валюте на длительный срок

Это самый простой способ инвестирования, который не требует специальных знаний. Любой гражданин может сделать вклад, обратившись в банк. Но самое главное обратить особое вниманиена выбор банка, его надежность. Рекомендуем выбирать государственные или квазигосударственныебанковские структуры. В условиях санкций вклады в них будут наиболее защищены в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Их получится вернуть при потере лицензии и банкротстве финансового учреждения.

Несмотря на то, что в данный момент российская денежная единица находится в более слабой позиции по отношению к основным иностранным валютам, вклады в рублях размещать не только целесообразно, но иногда и более выгодно, чем в валюте.

Преимущества вклада в рублях:

повышенная процентная ставка: в кризис ставка по вкладам обгоняет инфляцию;

разнообразие банковских продуктов: банки предлагают множество программ по вкладам, различающиеся по длительности, ставке, возможности снятия наличных и др. Это позволяет выбрать наиболее выгодный и удобный вариант для себя;

обязательное страхование сбережений, в случае банкротства банка ваши средства до 1,4 млн рублей застрахованы и будут возмещены.

Если сравнивать вклады в рублях и валюте по процентам, то у первых ставка в несколько раз выше, что позволяет за год получить более заметный доход. Поскольку приобретения на территории РФ осуществляются в нацвалюте, то и размещение денег наиболее рационально в ней.

К недостаткам депозитов относятся:

относительно высокий уровень инфляции;

нестабильный курс рубля;

ограничение по максимальному страховому возмещению вклада привносит свои коррективы, в случае, если вклад превышает 1,4 млн рублей, то деньги не будут защищены и могут быть потеряны в кризисной ситуации.

Покупка облигаций, выпускаемых Минфином

Самым надежным инструментом является покупка облигаций, выпускаемых Министерством финансов РФ – облигаций федерального займа (ОФЗ). Купить ОФЗ могут как физические, так и юридические лица.

По типу облигации бывают с постоянным или переменным купоном. Так, например, у части ОФЗ купон никак не зависит от внешних обстоятельств, поэтому такая бумага будет реагировать на изменения ключевой ставки: если она снижается, купон становится более привлекательным для инвесторов, и цена облигации растет. Также существуют ОФЗ с переменным купоном, например, с привязкой к уровню инфляции: если инфляция растет, купон по ним тоже увеличивается.

Главное преимущество такого вложения денег заключается в том, что их владельцы не только сохраняют свои накопления, но и получают прибыль. А в отличии от депозита облигации можно продать, не теряя предыдущие выплаты. Но стоит заметить, что из-за минимальных рисков доходность этих бумаг самая низкая. Есть и ценовые риски: в условиях внешних шоков, стоимость облигаций может снижаться, и тогда инвестор получит убыток при их продаже.

ОФЗ облагаются НДФЛ, как по купонному доходу, так и с разницы между ценой покупки и ценой продажи ценной бумаги.

Преимущества облигаций:

получение дохода за счет выплаты процентов (купонов);

возврат основной инвестированной суммы при владении облигацией до погашения;

дополнительная прибыль, если перепродать облигацию по более высокой цене, чем купили.

Недостатки облигаций:

облигация имеет рамки доходности по сравнению с акциями, которые могут дорожать значительно и стремительно;

в кризис цена облигации может упасть и есть вероятность потерять деньги.



Покупка облигаций - трудозатратный процесс: необходимо зарегистрироваться на бирже, провести финансовый анализ, оценить риски.

Покупка недвижимости

Вклады и облигации – достаточно безопасные способы инвестирования, но требуют экспертных знаний и подробного финансового анализа.

Есть более традиционный вариант – вложение в недвижимость, которая сохраняет свою ликвидность с течением времени. Чаще всего ее стоимость опережает инфляцию в долгосрочной перспективе. Также недвижимость может работать на вас и ваш бизнес с первого дня. Будь то покупка с помощью ипотечного кредитования или инвестирование в строительство – такой способ сохранить сбережения будет всегда выигрышным.

В условиях кризиса также стоит рассмотреть покупку недвижимости в лизинг для бизнеса. Этот инструмент позволяет получить одобрение от лизинговой компании намного быстрее, чем от банка и с меньшим количеством документов. Имущество будет в собственности у лизингодателя, но использовать его вы сможете сразу по своему усмотрению. По окончании договора лизинга, право собственности перейдет вашей организации.

Другие преимущества лизинга недвижимости:

Не требуется дополнительное гарантийное обеспечение: сам предмет лизинга является залогом;

При лизинге действуют налоговые преференции: экономия на налоге на прибыль и возмещение НДС в составе лизинговых платежей.

Если у вас уже есть в собственности помещение, но необходимы средства, то вы также сможете воспользоваться услугой возвратного лизинга. В таком случае вы выступите сразу и продавцом, и лизингополучателем. Средства сразу появятся на счете, вы сможете их вложить в бизнес, а недвижимость также продолжит работать на вас. Это быстрый и законный способ пополнить оборотные средства, сэкономив также на налогах.

ООО «Лизинг-Трейд» — лизинговая компания, существует на рынке с 2005 года. Занимается финансированием легкового и коммерческого автотранспорта, спецтехники, оборудования и недвижимости. Подразделения «Лизинг-Трейд» представлены в восьми городах России, головной офис находится в Казани. ООО «Лизинг-Трейд» принадлежит 60% ООО КБЭР «Банк Казани».

Автор генеральный директор ООО «Лизинг-Трейд»

Долгих Алексей Сергеевич