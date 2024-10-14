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Эксперт назвал страны, которые «вряд ли с легкостью вступят в БРИКС»
Страны, которые давно близки с Россией и Китаем, например, Белоруссия, имеет высокие шансы стать членом БРИКС. А вот государства, которые сотрудничают с Западом (Турция, Боливия и Таиланд), «вряд ли с легкостью вступят в БРИКС». Так считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько, чьи слова приводит РИА «Новости».
Он пояснил, что Турция состоит в НАТО, Таиланд и Боливия - исторические союзники Соединенных Штатов. Именно поэтому их шансы на вступление в БРИКС крайне низки, но не исключены на 100%, говорит эксперт.
Причем, по словам спикера, невысокие шансы на вступление в БРИКС не означают, что с той же Турцией прекратят сотрудничать и она будет входить в жесткие противоречия с Россией.
Напомним, объединение БРИКС было создано 18 лет назад. Ее первыми участникам и стали Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Позже к ним присоединились Египет, Эфиопия, Иран, Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. С 22 по 24 октября пройдет главное мероприятие для членов объединения - саммит БРИКС, на котором встретятся главы государств-членов объединения. Их встреча пройдет в Казани.
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