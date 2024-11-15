Директор FESCO назвал три способа увеличить товарооборот между Россией и Китаем

Контейнерные перевозки занимают важное место в торговле между Китаем и Россией, однако есть три момента, которые помогут существенно увеличить товарооборот между странами. Об этом заявил директор группы компаний Fesco Пётр Иванов на II форуме российско-китайского сотрудничества «РОСТКИ».

Первый — увеличение уровня контейнеризации. «Мы видим что 30% товаров из Китая поступают в контейнерах и только 10% российского экспорта сегодня идет в контейнерах», — пояснил Иванов.

Он добавил, что в современных контейнерах можно перевозить практически любую номенклатуру товаров.

Второе — это развитие программ перевозок, как автообильных и железнодорожных, так и морских, а также увеличение контейнерооборота и емкости контейнерных пунктов.

Третье направление — интеграция информационных программ, которые будут обеспечивать легкую и бесшовную транспортировку и обработку грузов в цифровом виде.