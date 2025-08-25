Эксперт назвал самозапрет на кредиты «крепостной стеной» против мошенников

Количество россиян, установивших самозапрет на получение кредитов, достигло 15 млн человек. По мнению заведующего лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрия Силаева, эта цифра свидетельствует не только о росте финансовой грамотности, но и о повышенном уровне тревожности граждан. Его слова приводит «RT».

Эксперт отметил, что такой шаг можно назвать надежным фундаментом защиты от мошенников, однако для полной безопасности необходим комплекс мер.

По его словам, ключевым элементом защиты остается сохранение конфиденциальности персональных данных. Он подчеркнул, что недопустимо сообщать посторонним сведения паспорта, СНИЛС или реквизиты банковских карт. Особое внимание Силаев обратил на то, что сотрудники банков никогда не просят клиентов продиктовать коды из смс – подобные действия являются признаком мошенничества.

Еще одним важным инструментом защиты специалист назвал регулярный финансовый мониторинг. Привычка проверять кредитную историю раз в несколько месяцев и пользоваться push-уведомлениями мобильного банка помогает вовремя выявлять подозрительные операции.

Силаев также порекомендовал разделять цифровые сервисы, используя разные устройства для финансовых операций и для работы с «Госуслугами». Второй смартфон, по его словам, не должен быть основным и не должен принимать банковские смс. Это позволит минимизировать риск при компрометации аккаунтов.

Эксперт добавил, что решающим фактором защиты остается критичное отношение к любым подозрительным звонкам. По его словам, обращения «службы безопасности» с просьбами срочно перевести деньги всегда являются мошенническими схемами. Единственным правильным действием в подобной ситуации он назвал немедленное прекращение разговора и самостоятельный звонок в банк по официальному номеру.