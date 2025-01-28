Эксперт назвал рыбу, которая помогает снизить уровень холестерина

Сегодня все большее число людей выбирает рыбу как наиболее полезный и легкий продукт для своего рациона. Помимо приятных вкусовых качеств, она приносит значительную пользу организму.

В интервью «Радио 1» врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Доктор Фил отметил, что некоторые виды рыб могут способствовать снижению уровня холестерина в организме.

«Особую ценность представляют такие виды рыбы, как лосось и форель, благодаря высокому содержанию полиненасыщенных жирных кислот, участвующих в жировом обмене. Они помогают повысить уровень «хорошего» холестерина и уменьшить содержание «плохого». Это снижает вероятность развития атеросклероза, который часто становится причиной инфаркта и инсульта. Таким образом, регулярное потребление рыбы может продлить жизнь», – пояснил эксперт.

Тем не менее Доктор Фил предостерег от чрезмерного увлечения рыбой. Оптимальная частота ее употребления – два-три раза в неделю.

«Лучше всего выбирать лосось, форель, треску или тунец. Рыба прекрасно разнообразит ваш рацион. Однако помните, что это лишь рекомендация, а не панацея. Физическая активность, умение справляться со стрессами и отказ от вредных привычек играют не меньшую роль в поддержании здоровья», – добавил эксперт.