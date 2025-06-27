Эксперт назвал распространенные причины переплаты за коммунальные услуги

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Общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, почему жители нередко переплачивают за жилищно-коммунальные услуги. В беседе с «RT» он объяснил, что одна из главных причин — дублирующие уведомления и квитанции, которые могут приходить с задержкой.

«Бывает, что люди переплачивают за ЖКУ просто потому, что получают повторные уведомления или квитанции с опозданием. Например, человек уже оплатил коммуналку через банк, но через неделю ему снова приходит уведомление от Госуслуг или бумажная квитанция — и он, не проверив, платит ещё раз. Или другой случай: платёж прошёл, но из-за задержки в системе пришло старое уведомление, и человек по ошибке вносит деньги повторно», — объяснил Бондарь.

Он порекомендовал перед оплатой обязательно проверять наличие задолженности в личном кабинете банка или на портале «Госуслуги».

«Если всё оплачено, а квитанции продолжают приходить, можно уточнить в управляющей компании, в чём дело. Кстати, иногда дублирование происходит из-за того, что квитанции приходят и в бумажном виде, и электронно. В этом случае лучше отказаться от бумажных — это проще, экологичнее и поможет избежать путаницы. Например, это можно сделать через управляющую компанию», — подчеркнул он.

По словам эксперта, если подобные ошибки с начислениями повторяются регулярно, стоит обратиться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию или прокуратуру.