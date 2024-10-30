Эксперт назвал причины высокой динамики банковского рынка

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Банковский сектор в текущем году показывает более высокую динамику как с точки зрения кредитного портфеля, так и финансового результата – это выше прогнозов и самих банков, и регулятора, сообщил РИА Новости генеральный директор аналитического центра "БизнесДром", председатель комитета "Опоры России" по финансовым рынкам Павел Самиев. На примере ВТБ эксперт показал активное наращивание кредитования по всем сегментам без ухудшения качества портфеля.

По его мнению, сценарий, когда заемщики старались скорее брать кредиты, пока они не стали менее доступными, способствовал и более высокому спросу со стороны заемщиков на фоне ожиданий дальнейшего роста ставок и сворачивания программ поддержки.

"Но не только это, а в целом высокая экономическая активность, формирование большого числа предприятий особенно в сегменте МСП, с очень быстрорастущим бизнесом, которые стали активными заемщиками, и появление, и быстрое расширение "нового среднего класса", которые за счет потребительских кредитов, автокредитов и ипотеки быстрее расширяли свои потребительские возможности и улучшали качество жизни. Все это определило хорошую динамику кредитования по всем фронтам, к тому же и без опережающего роста проблемной задолженности", - подчеркнул Самиев.

Самиев считает, что даже сейчас мы можем отметить сохранение приемлемого качества как в рознице, так и в корпоративном секторе. Также банк очень хорошо зарабатывал комиссионный доход – и это, пожалуй, главный тренд. Мы видим, что у ВТБ эта компонента росла выше прогнозов, даже на фоне запуска новой (и дорогой для банка) программы лояльности. В отличие от процентных доходов, которые теперь, в условиях снижения кредитной активности и, по всей видимости, переходе к стагнации почти во всех сегментах, а где-то и к сокращению выдач, при очень высокой стоимости пассивов, транзакционный бизнес (РКО, ВЭД, платежи и различные расчетные операции) не подвержен такому негативному влиянию высокой ставки. Мы видим, что у банка эта компонента финреза росла очень хорошо – выше прогнозов (+22,4% год к году) и вероятнее всего такой тренд сохранится. Это базовая составляющая прибыли, которая будет и дальше ее поддерживать.

По итогам года прогноз по чистой прибыли сохраняется – 550 млрд рублей – вероятно, ориентир и на следующий год близок к этому объему, но вот структура по компонентам изменится – комиссионные доходы будут приближаться к процентным (хотя пока что были почти вдвое ниже, но разрыв быстро сокращается), прочие источники доходов также будут более существенны в общей структуре, отметил Самиев.

«Следующий год будет сложнее для банков в плане процентных доходов – в кредитовании они очевидно будут иметь тенденцию к снижению, хотя определенную поддержку окажут долговые ценные бумаги. Комиссионные доходы, а также прочие компоненты доходов могут и еще вырасти, и тем самым поддержать уровень прибыли в дальнейшем. Эффективность работы с рисками также здесь является крайне важным фактором: при сохранении высокого качества портфелей, как розничного, так и корпоративного (умеренная просрочка и небольшая доля реструктуризаций), банк может также тем самым усилить финансовый результат. Дополнительную поддержку финансовым результатам оказывает роспуск резервов по крупным корпоративным кредитам, обслуживание которых было затруднено вследствие санкций и которые удалось погасить или реструктурировать, ВТБ ожидает роспуски резервов по этой части портфеля и в следующем году» - сказал эксперт.

Самиев дал прогноз, что в сценарий начала снижения ключевой ставки может снова активизироваться кредитование и это также прибавит потенциальный доход. Как иллюстрацию успешной работы он отметил, что, например, рентабельность капитала у ВТБ остается достаточно высокой, даже в сравнении с другими крупными банками – в целом в секторе отмечены неплохие результаты по уровню рентабельности – но если у ряда банков ROE снижается, то у ВТБ практически неизменен второй год.