Эксперт назвал причины, из-за которых россияне могут потерять свои проценты по вкладам

По срочному вкладу потерять начисленные проценты человек может в случае его пролонгации по сниженной ставке. Об этом заявил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Федор Акулинин, пишет агентство «ПРАЙМ». Как объяснил эксперт, подобное происходит, когда к моменту пролонгации банк меняет размер процента по вкладу или он перестает существовать.

Еще существуют вклады, на которых не капитализируются проценты. То есть их начисляют один раз в конце срока, переводя на отдельный счет. Нюанс здесь в том, что, если банк «лопнул», а капитализации еще не происходило, то доход по нему клиент не получит.

Также не забывайте про вклады с плавающей ставкой. На таких счетах могут менять процентную ставку в зависимости от срока. При этом эксперт подчеркнул, что открытие вклада на максимально долгий срок – далеко не гарантия хорошего дохода. Здесь важно поймать наиболее выгодный для себя период, подчеркнул Акулинин.