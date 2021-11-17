Эксперт назвал причину задержки сертификации «Северного потока — 2»

Решение немецкого регулятора о приостановке сертификации газопровода «Северный поток — 2» может иметь политические причины. Так, регулятор планирует дождаться формирования новой правительственной коалиции в Германии, поделился мнением член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Альберт Брайнингер.

Сообщения о приостановке процесса Федеральным сетевым ведомством Германии появились накануне. При этом в Минэнерго страны назвали принятое решение «исключительно регуляторным».

«Не все так просто, трудно сказать наверняка, какой компонент преобладает: политика или немецкая бюрократия, — рассказал в беседе с РИА Новости Брайнингер. — Вероятно, регулятор нашел повод для отказа в сертификации. Коалиция пока еще не сформирована, и регулятор хочет выиграть время, пока этот вопрос не будет урегулирован <...> Конечно, есть политический компонент, этот проект был политизирован с самого начала».

Он отметил, что не видит возможности отказа от «Северного потока — 2», так как в ФРГ имеются значительные силы, которые непосредственно заинтересованы в старте работы газопровода.