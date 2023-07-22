Эксперт назвал плюсы и минусы перехода россиян в Азиатскую шахматную федерацию

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Переход российских шахматистов в Азиатскую федерацию имеет свои плюсы и минусы. Об этом рассказал директор Республиканской спортивной школы по шахматам, шашкам и го им. Р. Г. Нежметдинова Рустам Гарифуллин.

Он отметил, что переход отчасти позволил российским шахматистам избавиться от санкционного давления. Соответственно, для них стали открыты азиатские страны, в которых присутствуют очень сильные соперники.

«Было принято правильное решение о переходе в Азиатскую федерацию. Сейчас для нас открыты эти страны. По оценке экспертов и специалистов, Азиатская федерация, шахматисты и страны, которые там присутствуют, намного сильнее», — заявил специалист в интервью «Татарстан-24».

Он подчеркнул, что Азия оставалась для россиян во многом неисследованной — раньше они редко ездили на соревнования в Китай. Теперь у них появился шанс сразиться с сильнейшими шахматистами уже на отборочном этапе.

Из минусов Гарифуллин назвал логистику — более дорогие билеты.