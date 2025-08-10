Эксперт назвал оптимальное время для увольнения перед перерасчетом пенсии

Индексация пенсий для работающих пенсионеров была приостановлена с 2016 по 2024 год – выплаты сохранялись на уровне, установленном при назначении. Это пояснил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм». С 2025 года индексация вновь применяется, однако все накопленные за этот период повышения прибавляются к пенсии только после официального завершения трудовой деятельности.

По его словам, для получения максимально возможной суммы важно учитывать ряд условий. Согласно части 3 статьи 26.1 Федерального закона № 400-ФЗ, пенсия с учетом пропущенных индексаций назначается с первого числа месяца, следующего за увольнением, а выплата в новом размере поступает через месяц после назначения.

Виноградов отметил, что оптимальным считается увольнение в конце месяца, так как это позволяет быстрее перейти на повышенную пенсию и сохранить право на премии, сезонные надбавки или другие выплаты, предусмотренные работодателем. При этом причина увольнения на перерасчет не влияет, а сам перерасчет осуществляется независимо от основания прекращения работы.

Эксперт подчеркнул, что после увольнения пенсионер может вновь устроиться на работу, и перерасчет при этом не отменяется. Главное – сделать перерыв не менее одного полного календарного месяца, иначе система Социального фонда не зафиксирует факт увольнения, и перерасчет не произойдет.

Он также напомнил, что при увольнении в связи с выходом на пенсию работодатель обязан освободить сотрудника без обязательной двухнедельной отработки, сделав соответствующую запись в трудовой книжке. При повторном увольнении применяется стандартная процедура.

Перерасчет пенсии после увольнения осуществляется автоматически, без подачи заявления. Однако Виноградов рекомендовал проверить через портал «Госуслуги» или сайт Социального фонда, передал ли работодатель сведения о расторжении трудового договора, чтобы избежать задержек.