Эксперт назвал низкую цифровую грамотность россиян угрозой для внедрения онлайн-платформ

Низкая цифровая грамотность населения страны может стать серьезной помехой для внедрения в России современных цифровых сервисов, призванных сделать жизнь граждан удобнее. Об этом на заседании экспертного клуба «Волга» в Казани рассказал директор по развитию цифрового бизнеса группы «Интерфакс», первый вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Олег Полетаев.

Он отметил значительные преимущества перехода государственного управления в блокчейн: быстрое оказание госуслуг, отсутствие бумажной волокиты для граждан и так далее.

«Но у цифровизации есть ряд вызовов. Главный из них — это общество, которое не очень к этому готово по набору цифровых компетенций. У нас очень низкий уровень цифровой грамотности. Пользование цифровыми госуслугами и сервисами затруднительно для 70% россиян», — сказал Полетаев.

Эксперт также добавил, что в таких условиях государству придется обеспечить плавное вхождение общества в эру цифровой трансформации и гарантировать высокое доверие к онлайн-сервисам.

«В этом смысле еще долго нельзя закрывать [физические] МФЦ, полагаясь только на портал госуслуг. Потому что это затруднительно для общества», — пояснил Олег Полетаев.