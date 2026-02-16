Эксперт назвал нежизнеспособной идею поиска «потенциальных хулиганов» в аэропортах

Росавиация направила авиапредприятиям рекомендации транспортной полиции по выявлению потенциальных дебоширов в «чистых зонах» аэропортов еще до посадки на рейс. При этом порядок такой работы детально не прописан. Ряд экспертов уже назвали инициативу трудно реализуемой. Главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров заявил, что предложенные меры не решают существующих проблем и могут создать дополнительные риски для обычных пассажиров, его слова приводит «Радио 1».

По его мнению, инициатива в текущем виде работать не будет. Он отметил, что у служб авиационной безопасности и правоохранительных органов уже есть все законные основания выявлять и задерживать дебоширов в аэропортах. Если такие меры не применяются, то вопросы должны возникать к самим службам, а если человек до посадки не проявляет себя агрессивно, то предсказать его поведение невозможно.

Гусаров подчеркнул, что с юридической точки зрения нельзя наказывать человека за действия, которые он еще не совершил. Он добавил, что даже состояние опьянения не может служить автоматическим основанием для подозрений: степень опьянения законом четко не определена, и не каждый пассажир, употребивший алкоголь, становится дебоширом.

В качестве примера эксперт описал возможную ситуацию, когда пассажир, купивший в баре аэропорта кружку пива, может столкнуться с проверкой со стороны полиции только из-за предположений о потенциальном нарушении порядка. По его словам, подобные действия способны сами по себе спровоцировать конфликт, особенно если у человека остается мало времени до посадки.

Эксперт также предупредил, что практика превентивных рейдов может привести к росту числа зафиксированных нарушений ради статистики. По его оценке, дебоширов можно условно разделить на две группы: тех, кто теряет контроль под воздействием внешних факторов, и тех, кто ведет себя вызывающе сознательно.

Говоря о возможных мерах противодействия, Гусаров назвал более эффективным механизмом создание единого федерального черного списка нарушителей, обязательного для всех авиакомпаний. В этом случае, по его словам, пассажиру, внесенному полицией в такой перечень, не продавали бы билеты в течение трех лет.

При этом он подчеркнул необходимость баланса и контроля, чтобы авиакомпании не злоупотребляли правом включения в списки, например, по формальным или субъективным причинам.