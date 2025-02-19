Эксперт назвал минимальный размер пенсии для самозанятых в России

Самозанятые россияне, уплачивая добровольные взносы в Социальный фонд России (СФР) на протяжении 35 лет, могут обеспечить себе ежемесячную пенсию в размере от 13,8 до 48,7 тысяч рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, минимальный ежемесячный платеж для участия в программе добровольного пенсионного страхования в 2025 году составит 4,9 тыс. рублей, а максимальный – почти 39,5 тыс. При минимальных взносах будет сформировано 0,975 пенсионного коэффициента, при максимальных – 7,799.

Балынин уточнил, что, если 35 лет добровольно уплачивать взносы, при минимальном платеже страховая пенсия составит 13,8 тыс. рублей, а при максимальном — 48,6 тыс.

Экономист также отметил, что, в отличие от накопительных счетов, ставки по которым в долгосрочной перспективе непредсказуемы, стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата страховой пенсии ежегодно индексируются на уровень не ниже инфляции, обеспечивая защиту от роста цен. Кроме того, страховая пенсия по старости назначается пожизненно, в то время как собственные накопления на счетах могут быть исчерпаны.

Вступить в программу добровольного пенсионного страхования можно не только при личном посещении отделений СФР, но и через портал «Госуслуги». Балынин добавил, что многие россияне используют режим самозанятости как дополнительный источник дохода, сохраняя при этом трудоустройство по найму. Это позволяет формировать пенсионные права как за счет взносов работодателя, так и за счет добровольных взносов.