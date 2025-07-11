Эксперт назвал меры для максимальной защиты от кредитного мошенничества

Для предотвращения оформления кредитов на ваше имя необходимо применять комплексную стратегию защиты, отметил генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев в комментарии агентству «Прайм».

По его словам, одним из ключевых шагов является установка полного самозапрета на получение потребительских кредитов через портал «Госуслуги». Эта мера не распространяется на ипотеку и иные кредитные продукты, требующие участия третьих лиц или невозможные для оформления в дистанционном формате.

Также эксперт рекомендовал регулярно проверять кредитную историю и строго контролировать обращение с персональными данными. Документы, удостоверяющие личность, не следует передавать посторонним, размещать в открытом доступе или публиковать их фотографии в социальных сетях.

Особую настороженность, как подчеркнул Мехтиев, следует проявлять при поступлении звонков с неизвестных номеров. В подобных ситуациях он советует воздерживаться от подтверждения каких-либо данных, передачи кодов или перехода по внешним ссылкам.

Кроме того, гражданам рекомендуется проверять наличие исполнительных производств на портале Федеральной службы судебных приставов (ФССП). При выявлении подозрительных случаев стоит направить жалобу в Банк России в отношении соответствующей кредитной или микрофинансовой организации.