Эксперт назвал «красную линию» для стоимости рубля
Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Олег Сыроваткин считает, что для укрепления рубля существуют некий нижний предел. Об этом он рассказал агентству «Прайм».
«Уровень в 50 рублей за доллар можно условно назвать “красной линией”», — отметил экономист.
По словам Сыроваткина, эта отметка достаточно условная, поскольку рубль по-прежнему никто не таргетирует, он находится в свободном плавании.
Для разных отраслей экономики комфортный курс свой, хотя власти называют компромиссным диапазон в 70 — 80 рублей за доллар, добавил эксперт.
Кроме того, он подчеркнул, что на данный момент четкого механизма, как вернуться в этот курс, не разработано.