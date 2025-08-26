Эксперт назвал главные проблемы нефтегазохимической отрасли в России

Юрий Шафраник

Снижение объемов добычи и бурения, а также понижение эффективности бурения являются одними из главных проблем нефтегазохимического кластера России. Таким мнением поделился председатель совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник на пленарной сессии Татарстанского нефтегазохимического форума.

«В таких случаях правильный диагноз и меры – более 50% успеха. Если затянуть, то ничего хорошего не будет», – заявил эксперт.

По его словам, главными векторами в исправлении ситуации могут стать оптимальное определение зон бурения и грамотное проектирование конструкции скважин для получения максимального эффекта.