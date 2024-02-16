Эксперт назвал главного оппонента Путина на выборах Президента РФ

Ключевой и главный оппонент действующего Президента РФ Владимира Путина на предстоящих выборах – это «коллективный Запад». Именно он всеми силами, привлекая все свои ресурсы, попытается повлиять на мнение россиян. Об этом заявил политтехнолог, гендиректор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов, пишет газета «Республика Татарстан».

Спикер подчеркнул, что конкурентная и активная борьба развернута за второе место, поскольку парламентским партиям важно получить эту позицию, чтобы показать свое место в политической иерархии.

Он подтвердил, что предстоит увидеть настоящую конкуренцию, особенно борьбу идей и смыслов «за умы той части электората, которая ищет альтернативную идею». При этом, со слов эксперта, альтернативную идею ищут только 10-12%, но этот маленьких процент и определит, кто займет второе место на выборах.