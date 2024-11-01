Эксперт назвал доступные сегодня инструменты покупки жилья в Казани

Покупки по стандартным ипотечным программам под 21,5% и выше резоннее будет отложить до лучших времен. Среди доступных инструментов на рынке недвижимости по-прежнему остается ипотека на квартиры в новостройках, где существуют рассрочки от застройщиков. Продолжают действовать IT, семейная, сельская ипотеки, рассказала «Татар-информу» президент Гильдии риелторов Татарстана, руководитель агентства недвижимости «Татнед» Анастасия Голяшева.

Еще один механизм жилищного кредитования – это траншевая ипотека. Такой кредит выдают на покупку жилья в новостройках. Оплата застройщику в этом случае производится банком частями, а проценты начисляются не на всю сумму сразу, а отдельно на каждую из них.

«Сейчас вопрос открыт не только по обычным программам, но и по льготным. Минимальный первоначальный взнос растет, лимиты быстро заканчиваются. Банки не могут сдерживать обещанные условия, даже если клиент получил одобрение. Сейчас самое время покупать тем, у кого есть наличка, на вторичном рынке можно получить хорошую скидку у продавца. Также сегодня будут работать рассрочки от застройщиков и различные траншевые программы. С нового года банки не смогут работать с дополнительной комиссией за выдачу. Соответственно, снижать ставки уже будет невозможно», – отметила собеседница «Татар-информа».

По ее мнению, застройщики будут оптимизировать свои программы по примеру других стран, где ключевая ставка уже много лет выше, чем наша сегодня. В пример Голяшева привела Турцию – там ставка составляет порядка 50%, однако девелоперы чувствуют себя «относительно нормально», имея программы рассрочек.

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