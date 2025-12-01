IT-эксперт назвал чипы главной проблемой перехода на отечественные SIM-карты

Переход на SIM-карты, полностью произведённые в России, сталкивается с ключевым препятствием — отсутствием собственного производства чипов. Об этом «Татар-информу» рассказал гендиректор компании Telecom Daily Денис Кусков.

«С точки зрения программного обеспечения, то есть криптографии, никаких трудностей нет. С точки зрения аппаратного обеспечения, то есть производства чипа, тут есть проблемы. Мы его не изготавливаем самостоятельно в России, используем зарубежные аналоги», — пояснил он.

По словам Кускова, в сложившейся ситуации наиболее вероятным решением станут закупки в Китае. Это связано с тем, что российский рынок SIM-карт слишком мал для организации рентабельного собственного производства чипов.

Необходимость перехода он объяснил общим курсом на импортозамещение.

«К сожалению, по понятным причинам, мы не можем их импортозаместить полностью на 100%. Но стремиться в сторону увеличения локализации необходимо», — резюмировал специалист.

С сентября 2026 года операторы связи не смогут закупать иностранные сим-карты. Минцифры разработало проект приказа, по которому компании должно будут использовать только карты, произведенные в РФ, использующие российское ПО и криптографию.