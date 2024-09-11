Эксперт нарисовала психологический портрет человека, который склонен к зависимостям

Лилия Зайцева

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Люди, склонные к зависимости, часто испытывают трудности в понимании своих эмоций и не готовы к ситуациям, когда события развиваются не так, как они планировали. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заведующая психологической лабораторией Республиканского клинического наркодиспансера, клинический психолог Лилия Зайцева.

«Психологический портрет зависимого человека связан в первую очередь с низкой самооценкой. То есть у человека с адекватной самооценкой отсутствует потребность в каком-то допинге. Он может справляться со стрессами, выстраивать отношения, может решать конфликты без привлечения допинга», – отметила специалист.

Второй важный фактор – низкая толерантность к фрустрации. Проще говоря, это значит, что человеку сложно принять любую непредсказуемую ситуацию. По словам Лилии Зайцевой, каждый взрослый способен осознавать, что исход событий может быть разным. Однако при эмоциональной незрелости реакция на неожиданный поворот событий становится слишком острой.

Третья особенность, которую выделила психолог, называется алекситимией. Это состояние, когда человек затрудняется понять свои эмоции или вообще не знает, какие чувства испытывает. К примеру, на вопрос «Как дела?» такой человек может ответить просто: «Все нормально, если ничего не болит». Этот признак помогает выявить и тех, кто уже имеет зависимость, поскольку их эмоциональное развитие останавливается в тот момент, когда они впервые пробуют какое-либо вещество. То есть человеку может быть 45 лет, но по стилю общения и построения отношений он ведет себя как подросток.

Также есть категория людей, которым категорически нельзя употреблять алкоголь, так как даже однократное употребление спиртного может запустить биологический процесс формирования зависимости. В основном, сюда относятся люди, у которых есть родственники-алкоголики.