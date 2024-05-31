Эксперт: Направленность на личный результат — причина детского одиночества

Одна из глобальных проблем, которые на сегодняшний день превалирует в поведении детей, — направленность на личный результат. Зачастую она приводит к детскому одиночеству и является одной из главных задач, которые предстоит решить в области демографии. Такое мнение на пленарном заседании научно-практической конференции в Казани выразила директор Института изучения детства, семьи и воспитания, зампред комиссии Общественной палаты РФ по просвещению и воспитанию, член Координационного совета при Правительстве РФ по проведению Десятилетия детства Наталья Агре.

«Когда ребенок с очень раннего возраста настроен на получение только своего собственного результата, то ломаются те важнейшие связи, которые должны быть выстроены на работе, в коллективе. Потому что именно ценность коллективного труда, уважение к друг другу является основой профилактики в том числе любых противоправных проявлений со стороны детей <...> Если ребенок будет чувствовать, что он подведет команду, с большей вероятностью он поделится своими мыслями, планами с кем-то, кто его окружает. Это окружение сможет его остановить», — отметила докладчица.

Она также рассказала о работе, которую проводят в этой связи профильные учреждения. Это, в частности, академия профилактиков, в которую вовлечены все заинтересованные ведомства, участвующие в профилактической работе.

«И результатом этой работы на сегодняшний день явились пять программ курсов повышения квалификации, по которым подписаны лицензионные соглашения во всех регионах Российской Федерации, также и с Республикой Татарстан. Они направлены на директоров институтов, образовательных организаций, педагогов-психологов, инспекторского состава ПДН и других», — заключила Агре.

Напомним, в Казанском институте культуры открылось пленарное заседание научно-практической конференции «Защита прав несовершеннолетних и молодежи как фактор укрепления российского общества». Участие в нем принимают вице-премьер РТ, председатель Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Лейла Фазлеева, директор Казанского юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ Елизавета Демидова-Петрова, прокурор РТ Альберт Суяргулов и другие представители профильных ведомств.