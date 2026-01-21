Эксперт напомнила россиянам о важности регулярного проветривания зимой

Проветривание помещений в зимний период остается необходимым условием для поддержания здоровья и комфортного микроклимата. Об этом сообщила заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Асият Абдуллаева.

По словам специалиста, в отапливаемых и закрытых помещениях быстро накапливаются углекислый газ, пыль, аллергены и микробы, что может негативно отражаться на самочувствии, концентрации внимания и качестве сна.

«Основная цель проветривания – обновление воздуха и снижение концентрации углекислого газа, пыли и микробов», – пояснила она в беседе с RT.

Эксперт отметила, что оптимальный режим проветривания зависит от площади жилья, количества людей в помещении и работы отопительных приборов. При этом наиболее эффективной считается тактика коротких, но интенсивных проветриваний несколько раз в день.

Особое внимание, по ее словам, следует уделять спальням и детским комнатам – проветривать их рекомендуется перед сном и после пробуждения. Также важно регулярно обновлять воздух в помещениях с отопительными приборами, чтобы избежать чрезмерной сухости, негативно влияющей на кожу, глаза и дыхательные пути.

«Для людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы, аллергиями или повышенной чувствительностью к холодному воздуху короткие, но частые проветривания особенно важны», – отметила специалист. В таких случаях она советует сочетать проветривание с использованием увлажнителей воздуха.

Кроме того, эксперт напомнила о необходимости проветривать кухню и ванную комнату после приготовления пищи и водных процедур, что помогает снизить уровень влажности, запахов и предотвратить появление плесени.

«Таким образом, проветривание зимой не менее важно, чем летом», – заключила Абдуллаева.