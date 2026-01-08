news_header_top
Общество 8 января 2026 08:00

Эксперт напомнила последовательность действий при провале под лед

Эксперт напомнила последовательность действий при провале под лед
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кандидат физико-математических наук, преподаватель кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Татьяна Бахвалова рассказала «RT», на что следует обратить внимание перед выходом на лед и как безопасно по нему передвигаться.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо оценить цвет льда и погодные условия последних дней.

«Сомневаетесь в толщине или видите серый лед – не выходите. Это не перестраховка, а применение расчетного коэффициента безопасности», – пояснила Бахвалова. Она также рекомендовала проверять поверхность прочной палкой: звонкий удар свидетельствует о достаточной толщине, тогда как глухой звук, появление воды или трещин указывают на опасность.

Эксперт подчеркнула, что при движении по льду важно избегать резких шагов и ударных нагрузок. Оптимальная дистанция между людьми – не менее 5-7 метров, чтобы вес распределялся равномерно. Безопаснее всего передвигаться вдоль берега, параллельно ему, избегая мест массового скопления рыбаков.

Отдельно Бахвалова остановилась на действиях в случае провала под лед. По ее словам, главное – сохранять спокойствие и не пытаться резко выбраться.

«Широко раскинув руки на кромку льда, лежа распределите вес. Постарайтесь зацепиться чем-то острым (нож, ключи) и, работая предплечьями и спиной, а не ногами, выползите на прочный лед. Затем, не вставая, откатитесь или отползите назад», – добавила специалист.

