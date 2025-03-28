Эксперт напомнила о новых правилах выезда детей за границу

Перед поездкой с детьми в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию российским туристам следует учитывать обновленные требования к документам. Об этом сообщили в Известиях, приводя слова руководителя маркетинга авиа сервиса «Туту» Екатерины Долгих.

По ее словам, с 2024 года требования к документам ужесточились. Например, в некоторых странах теперь строго требуют, чтобы дети были вписаны в паспорт родителя. Ранее на это могли закрывать глаза, но теперь без соблюдения правил возможны проблемы на границе.

Так, одна туристка столкнулась с трудностями при въезде в Абхазию, так как у нее в паспорте был вписан только один из троих детей. В качестве исключения их пропустили по свидетельствам о рождении, но предупредили, что в будущем без соответствующих отметок это будет невозможно.

Теперь детям до 14 лет для въезда в указанные страны достаточно свидетельства о рождении, но на его обратной стороне обязательно должна стоять отметка о гражданстве. Если у ребенка есть собственный заграничный паспорт, дополнительный штамп не требуется.

Кроме того, штамп о гражданстве нужен не только для пересечения границы, но и для оформления первого паспорта и загранпаспорта. Его можно поставить в МВД или МФЦ.

«Иногда для выезда за рубеж требуется и согласие от родителей. Поэтому важно заранее проверить все требования, чтобы избежать проблем в путешествии», – подчеркнула эксперт.