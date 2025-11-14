Эксперт напомнил об ответственности за разбивание лампочек в подъезде

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За умышленное разбивание или выкручивание лампочек в подъездах может наступать как административная, так и уголовная ответственность. Об этом общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил в комментарии «Абзацу».

Он подчеркнул, что при минимальном ущербе нарушителю грозит административный штраф от 300 до 500 рублей в соответствии со статьей 7.17 КоАП РФ. Если же причиненный вред превышает 5 тыс. рублей, действия могут квалифицировать уже по статье 167 УК РФ.

По словам эксперта, за такие нарушения возможен штраф до 40 тыс. рублей, а в некоторых случаях – лишение свободы сроком до двух лет. Если порча имущества происходит из хулиганских побуждений, срок может увеличиваться до пяти лет.

Бондарь также отметил, что умышленное разбивание лампочки, сопровождаемое порчей стен или другого имущества, может быть расценено как вандализм по статье 214 УК РФ. В этом случае предусмотрен штраф до 40 тыс. рублей, обязательные работы или арест до трех месяцев. При этом ответственность за вандализм наступает уже с 14 лет.

Специалист добавил, что случайное повреждение лампочки штрафом не облагается, однако причиненный вред все равно необходимо возместить.