Эксперт напомнил о строгих правилах рыбалки в период нереста

Летний сезон традиционно считается временем для отдыха на природе и рыбалки. Однако не все рыбаки задумываются о законных ограничениях, особенно в период нереста.

Специалист по охоте и рыбалке Евгений Латыш в беседе с «Радио 1» напомнил, что во время нереста действуют особые правила вылова рыбы — они направлены на сохранение водных биоресурсов.

«Есть закон, в котором четко прописано, что все, пойманное с помощью сетей, называется браконьерством и уголовно наказывается. Когда идет нерест, нужна только одна удочка и один крючок. Но лучше, конечно, перетерпеть и просто не ловить рыбу. Я считаю, что нужно в целом закрывать рыбалку в нерест», — отметил эксперт.

По словам Латыша, даже практика «поймал — отпусти» может нанести вред.

«Здесь ничего страшного нет, если рыба аккуратно заглотила крючок, у нее все зарастет. То, что она попалась на крючок и 30 секунд была на свежем воздухе, является проблемой», — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что важно переходить к ответственному отношению к природе, исключая браконьерство и бездумную эксплуатацию ресурсов.