Эксперт напомнил о штрафах до 3 тысяч рублей за выброс батареек в мусорное ведро

За выбрасывание батареек и аккумуляторов в обычные контейнеры для бытовых отходов россиянам грозит административный штраф. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредил эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь.

Он пояснил, что батарейки и аккумуляторы относятся к отходам I и II классов — чрезвычайно опасным и высокоопасным. Их категорически запрещено смешивать с обычным мусором, который выносится в контейнеры во дворах.

Если факт выброса опасных отходов будет зафиксирован, нарушителю грозит ответственность по статье 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами). Для граждан санкция предусматривает штраф от 2 до 3 тысяч рублей.

Бондарь отметил, что на практике такие нарушения выявить непросто, однако поводом для разбирательства могут стать записи с уличных камер видеонаблюдения или сигналы от бдительных соседей.

Специалист напомнил, что сдавать элементы питания необходимо в специальные ёмкости, которые часто установлены в сетевых магазинах.