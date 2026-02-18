news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 18 февраля 2026 13:03

Эксперт напомнил о штрафах до 3 тысяч рублей за выброс батареек в мусорное ведро

Читайте нас в
Телеграм

За выбрасывание батареек и аккумуляторов в обычные контейнеры для бытовых отходов россиянам грозит административный штраф. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредил эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь.

Он пояснил, что батарейки и аккумуляторы относятся к отходам I и II классов — чрезвычайно опасным и высокоопасным. Их категорически запрещено смешивать с обычным мусором, который выносится в контейнеры во дворах.

Если факт выброса опасных отходов будет зафиксирован, нарушителю грозит ответственность по статье 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами). Для граждан санкция предусматривает штраф от 2 до 3 тысяч рублей.

Бондарь отметил, что на практике такие нарушения выявить непросто, однако поводом для разбирательства могут стать записи с уличных камер видеонаблюдения или сигналы от бдительных соседей.

Специалист напомнил, что сдавать элементы питания необходимо в специальные ёмкости, которые часто установлены в сетевых магазинах.

#штраф #эксперт #утилизация батареек
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Начало месяца Рамадан в Татарстане остается неизменным – 18 февраля после захода солнца

Начало месяца Рамадан в Татарстане остается неизменным – 18 февраля после захода солнца

17 февраля 2026
Муфтий РТ объяснил, с каким намерением мусульманам нужно соблюдать уразу

Муфтий РТ объяснил, с каким намерением мусульманам нужно соблюдать уразу

18 февраля 2026