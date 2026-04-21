Экономика 21 апреля 2026 10:26

Юрист напомнил, какое наказание может ждать за использование найденной банковской карты

Распоряжение средствами с найденной карты третьего лица образует состав преступления, которое в зависимости от метода хищения квалифицируется по разным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщил RT главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков.

«При бесконтактной оплате в магазине или использовании карты через терминал содеянное подпадает под п. "г" ч. 3 ст. 158 УК России (кража с банковского счёта). В то же время при определённых обстоятельствах совершённые действия могут квалифицироваться как мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК России)», — добавил он.

При этом кража с банковского счёта считается тяжким преступлением вне зависимости от размера похищенного.

«Максимальный срок лишения свободы по указанному составу (п. "г" ч. 3 ст. 158 УК России) составляет шесть лет, дополнительно может быть назначен штраф в размере до 80 тыс. рублей. Кроме того, параллельно с уголовным преследованием потерпевший может взыскать потраченную сумму и другие понесённые расходы согласно ч. 3 ст. 42 УПК России», — заключил Поздняков.

Минниханов встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

Минниханов встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

