Эксперт напомнил дачникам о штрафах за неправильную установку туалета на участке

Неправильно установленный туалет на дачном участке может стать причиной штрафа и даже требования о демонтаже. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал руководитель общественного движения «Народный сад» Фёдор Мезенцев.

По его словам, установка туалетов регулируется санитарными нормами, основной принцип которых – недопущение загрязнения окружающей среды.

«Надо напомнить всем нашим дачникам и жителям частного сектора, что выгребные ямы без дна запрещены. То есть раньше ставили так называемые деревенские сортиры – яму, потом ее закапывали и новую делали. Сейчас такое запрещено, и может прилететь административный штраф до 5 тысяч рублей, а также требования о сносе незаконно возведенного сооружения», – пояснил эксперт.

Он отметил, что такие конструкции могут негативно повлиять на качество питьевой воды. Если туалет оборудован как обычная комната в доме, то там тоже должны соблюдаться нормы – не ближе 12 метров от ближайшего колодца или скважины.

Кроме того, при установке следует учитывать расстояние до соседнего участка.

«Нужно также помнить о соседях, поскольку туалет должен находиться не ближе одного метра от забора, от границы земельного участка, то есть от кадастровой», – уточнил он.

Мезенцев подчеркнул, что максимальный штраф за нарушение санитарных и экологических требований составляет 5 тысяч рублей. Однако если речь идёт о сбросе нечистот в водоёмы, ответственность может быть значительно серьезнее.