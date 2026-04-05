Эксперт напомнил, что в РФ действует 30-дневный срок для отказа от страховки по кредиту

Клиенты, которым при оформлении кредита навязали страховку, могут отказаться от нее и вернуть деньги в течение 30 дней. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, его слова приводит ТАСС.

В течение так называемого «периода охлаждения» – 30 дней с момента оформления полиса – клиент вправе подать заявление на возврат средств. Если за это время не произошло страхового случая, страховая компания или банк обязаны вернуть деньги в течение семи рабочих дней.

Если страховка оформлялась для обеспечения обязательств по кредиту, средства подлежат возврату в полном объеме. В остальных случаях клиенту возвращают разницу между уплаченной суммой и стоимостью фактически оказанных услуг.

Машаров также отметил, что при досрочном погашении кредита клиент может вернуть часть средств за страховку – за неиспользованный период действия полиса.

В Центробанке России ранее разъясняли, что после отказа от страховки банк вправе повысить процентную ставку по кредиту, если такая возможность предусмотрена условиями договора. При этом заемщик изначально имеет право отказаться от любых дополнительных услуг при оформлении кредита.