Эксперт напомнил, что экспресс-тест на коронавирус не заменяет ПЦР-тест

Экспресс диагностика на коронавирус не является заменой основному ПЦР-тестированию, а лишь первым этапом тестирования, отметил в интервью радио Sputnik генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Экспресс-тест может иметь преимущество, так как он позволяет получить результат в течении 30 мину, а при ПЦР-тестировании результата приходится ждать сутки, а в некоторых случаях 3-4 дня.

«Важно понимать, что экспресс-анализ не заменяет ПЦР-тестирование, а является лишь первым этапом обследования, продолжил иммунолог. В случае положительного результата экспресс-теста обязательно нужно получить его подтверждение с помощью метода ПЦР», — сказал Крючков.

Еще один плюс экспресс-теста, по мнению эксперта, заключается в том, что его можно провести самостоятельно в домашних условиях.

«С учетом простоты такого теста, человек вполне может сделать его сам. Уже есть системы, которые могут использоваться непрофессионалами для самостоятельного тестирования. Самая проблемная часть — взять мазок из рото- и носоглотки, тут нужна будет помощь другого человека», — объяснил специалист.